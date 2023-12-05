Водителя, врезавшегося в машину, на которой рэпер Баста возвращался с концерта, решили выдворить из России. Сообщается, что мужчина – уроженец Таджикистана и находится на территории РФ незаконно. Vse24.ru

Водитель по фамилии Камолов почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга также решил назначить ему штраф в 5 тысяч рублей. Lenta.ru