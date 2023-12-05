В Волжском три человека пострадали в ДТП с полицейским грузовиком и фурой

Полицейский «КаМАЗ» попал в ДТП с фурой в Волгоградской области, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону, передает ТАСС.

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Авария произошла утром в городе Волжский. Служебный грузовик «КамАЗ», который закреплен за управлением МВД по городу, столкнулся с грузовым «МАЗом». В результате аварии травмы получили два сотрудника полиции и водитель фуры.