Автомобиль певца Трофима попал в аварию в Новой Москве
Машина певца Трофима (настоящее имя — Сергей Трофимов) попала в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Авария произошла на 1-ой Ватутинской улице. Genesis артиста столкнулся с Volkswagen. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
Сам музыкант находится в Новом Уренгое, где завтра он даст концерт. По информации Telegram-канала Shot, за рулем иномарки находился водитель артиста.
Напомним, что 2 декабря два человека погибли и еще один пострадал в массовом ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве. Водитель грузовика DAF с полуприцепом врезался в четыре остановившихся транспортных средства, после чего начался пожар. Прокуратура начала проверку. По ее результатам в отношении водителя большегруза могут возбудить уголовное дело.