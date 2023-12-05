Автомобиль певца Трофима попал в аварию в Новой Москве

Машина певца Трофима (настоящее имя — Сергей Трофимов) попала в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла на 1-ой Ватутинской улице. Genesis артиста столкнулся с Volkswagen. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

Сам музыкант находится в Новом Уренгое, где завтра он даст концерт. По информации Telegram-канала Shot, за рулем иномарки находился водитель артиста.