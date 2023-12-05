В Симферополе молодой дрифтер влетел в офисное здание на машине матери

В Симферополе 18-летний дрифтер не справился с управлением и врезался на автомобиле в здание. Об этом сообщает Tlegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел на Коммунальной улице около трех часов ночи. Дрифтер гонял по улицам города на машине матери. В моменте его закрутило и принесло прямо в офис дизайна и цех по производству мебельных фасадов.