Mash: в Симферополе молодой дрифтер влетел в офисное здание на машине матери
В Симферополе 18-летний дрифтер не справился с управлением и врезался на автомобиле в здание. Об этом сообщает Tlegram-канал Mash на волне.
Инцидент произошел на Коммунальной улице около трех часов ночи. Дрифтер гонял по улицам города на машине матери. В моменте его закрутило и принесло прямо в офис дизайна и цех по производству мебельных фасадов.
Отмечается, что дрифтер жив, он отделался царапинами и ссадинами. Ущерб пока подсчитывают, нанесен он не только бизнесу, но и городу — по пути машина снесла столб и ограждение. Родители готовы все возместить.
Газета.Ru: главные новости