На Кубани в ДТП с бензовозом и автобусом погибли три человека
Бензовоз и маршрутный автобус столкнулись в Славянском районе Краснодарского края. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, еще семь получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"В Славянском районе около 16 часов 20 минут на 64-км автодороги Славянск-на-Кубани - Темрюк столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани", - сказали в ведомстве.