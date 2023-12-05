На Волгоградском проспекте в Москве загорелась и взорвалась машина такси «Джак». Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Водитель успел выпрыгнуть из загоревшейся машины до ее взрыва. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в одну из столичных клиник с ожогом руки.

Движение на месте ЧП затруднено в сторону центра.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия.