В Марий Эл ГИБДД устроили погоню за инкассаторской машиной

В Марий Эл нетрезвый водитель автомобиля ГАС попытался скрыться от инспекторов ГИБДД и спровоцировал погоню, сообщается на сайте республиканского МВД.

«В ходе преследования автомашина нарушителя резко остановилась, а ее водитель попытался убежать. Полицейские догнали нарушителя и задержали его», — отмечается в сообщении полиции.

Освидетельствование показало, что 53-летний водитель находится в состоянии опьянения. В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено лишение водительских прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.