Автомобиль насмерть сбил женщину на Дмитровском шоссе

На Дмитровском шоссе автомобиль марки Mersedes насмерть сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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Происшествие случилось в районе дома №164. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.