Автомобиль насмерть сбил женщину на Дмитровском шоссе

Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода на Дмитровском шоссе
На Дмитровском шоссе автомобиль марки Mersedes насмерть сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Происшествие случилось в районе дома №164. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
27 ноября в результате ДТП на внешней стороне 11-го километра МКАД погиб один человек. На участке столкнулись три автомобиля. На прошлой неделе в результате ДТП на внутренней стороне 55-го километра МКАД с участием трех автомобилей пострадали два человека.