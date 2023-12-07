В Якутии семь человек получили травмы в ДТП

В Якутии произошла дорожная авария, в которой травмы получили семь человек. Об этом сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

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ДТП случилось 7 декабря на 204-м километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй». В больницу доставили семь человек, включая трех несовершеннолетних. Обстоятельства аварии не уточняются. На снимках с места происшествия видно, что у одного из автомобилей сильно повреждена передняя часть.