Нетрезвый водитель может получить два года тюрьмы за массовое ДТП на Ставрополье

«6 декабря около 22 часов на улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля Lada Niva не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol», — говорится в сообщении.