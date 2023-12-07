Нетрезвый водитель может получить два года тюрьмы за массовое ДТП на Ставрополье

В Ставрополе водитель с признаками опьянения спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Нетрезвый водитель может получить два года тюрьмы за массовое ДТП на Ставрополье
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«6 декабря около 22 часов на улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля Lada Niva не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали три человека. Водителю Lada Niva грозит до 2 лет лишения права управления, а также штраф 30 тысяч рублей.

До этого стало известно, что в Краснодаре двое инспекторов ГИБДД в нетрезвом состоянии ездили по городу на автомобилях и совершили ДТП, факт которого пытались скрыть от руководства. О санкциях, примененных к полицейским по результатам расследования, не сообщается.

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