На Сахалине в ДТП попала скорая помощь с пациенткой в коме

Автомобиль скорой помощи, перевозивший женщину в коме, попал в ДТП на Сахалине. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД , передает ТАСС.

ДТП произошло утром 7 декабря. Автомобиль скорой помощи направлялся из города Поронайск в поселок Смирных. В районе села Леонидово водитель «скорой» не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.

В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме. Первые двое получили ушибы, но от госпитализации отказались. Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.