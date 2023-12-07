Электрический Hummer не доехал до дилера, упав с автовоза

В Белвью, штат Вашингтон, с автовоза упал Hummer EV - электрический внедорожник массой более четырёх тонн и стоимостью почти 100 тысяч долларов в базовой комплектации.

Точной картины произошедшего нет, но можно предположить, что водитель автовоза слишком круто дал руля. И всё бы ничего, если бы не тот факт, что по какой-то причине огромный внедорожник был на втором ярусе трейлера. Таким образом, центр тяжести прицепа стал выше, а значит, пострадала и его устойчивость.

По счастливой случайности, "Хаммером"никого и ничто не накрыло. На фото, опубликованных Carscoops, видно, что внедорожник основательно помят и требует больших затрат на восстановление. Пострадала ли трансмиссия или аккумуляторный блок, не уточняется, но в любом случае машина, мягко говоря, потеряла товарный вид.

Очевидцы также сообщают, что трейлер перевозил также новый кроссовер Mercedes, который к моменту съёмки уже успели эвакуировать.