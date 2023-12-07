Прилег отдохнуть: электрический Hummer не доехал до дилера, упав с автовоза
В Белвью, штат Вашингтон, с автовоза упал Hummer EV - электрический внедорожник массой более четырёх тонн и стоимостью почти 100 тысяч долларов в базовой комплектации.
Точной картины произошедшего нет, но можно предположить, что водитель автовоза слишком круто дал руля. И всё бы ничего, если бы не тот факт, что по какой-то причине огромный внедорожник был на втором ярусе трейлера. Таким образом, центр тяжести прицепа стал выше, а значит, пострадала и его устойчивость.
По счастливой случайности, "Хаммером"никого и ничто не накрыло. На фото, опубликованных Carscoops, видно, что внедорожник основательно помят и требует больших затрат на восстановление. Пострадала ли трансмиссия или аккумуляторный блок, не уточняется, но в любом случае машина, мягко говоря, потеряла товарный вид.
Очевидцы также сообщают, что трейлер перевозил также новый кроссовер Mercedes, который к моменту съёмки уже успели эвакуировать.
Насколько расстроен дилер, который ждал поставки флагманского GMC Hummer EV, можно лишь догадываться. Летом прошлого года "РГ" писала, что очередь на "Хаммер" растянулась на 17 лет, и к настоящему моменту свободных квот на покупку машины нет.