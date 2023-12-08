МКАД частично перекрыт из-за крупной аварии

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«На 91-м километре МКАД произошло ДТП, где столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется», - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за аварии были перекрыты три полосы для движения транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.