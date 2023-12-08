В Японии произошла крупная авария с туристическим автобусом

В пятницу, 8 декабря, автобус с иностранными туристами попал в ДТП на севере Японии, сообщает NHK. Восемь пострадавших были госпитализированы.

Авария произошла на автомагистрали в Хоккайдо. В ДТП попали три транспортных средства — туристический автобус, легковой автомобиль и грузовик. В результате пострадали водитель автобуса, шестеро его пассажиров и водитель легкового авто, который рассказал NHK, что видел в автобусе пострадавших детей. Из какой страны приехали туристы, не уточняется.

По предварительной версии полиции, грузовик занесло на заснеженной дороге, после чего он врезался в автобус.

Ранее в Турции туристический автобус попал в аварию по дороге в Каппадокию. Автобус столкнулся с другой машиной на шоссе, а затем врезался в столб.