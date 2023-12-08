Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Самарской области

В Самарской области на дороге А-300 произошло ДТП с участием кроссовера Hyundai Creta и грузовика, погибли четыре человека, сообщается в соцсетях регионального управления МВД РФ .

Отмечается, что водитель кроссовера, двигаясь в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом.

«Водитель и три пассажира автомобиля Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. Движение частично перекрыто. На месте работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Приморском крае. Авария произошла на 82-м километре трассы между поселком Шкотово и Партизанском. По данным следствия, ПАЗ с 21 подростком врезался в ехавший навстречу легковой автомобиль Toyota и опрокинулся на бок.