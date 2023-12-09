Грузовик врезался в дерево на севере Москвы

Грузовик врезался в дерево на улице Бумажный проезд на севере Москвы. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщили в СМИ.

Авария произошла в результате попытки водителя избежать столкновения с легковым автомобилем. Грузовик также задел мачту уличного освещения, сообщает Telegram -канал «Москва на дорогах».

Другое ДТП произошло 8 декабря: легковой автомобиль столкнулся с трактором на внешней стороне Садового кольца. Ночью этого же дня на 91-м километре МКАД произошла авария, участниками которой стали как минимум пять автомобилей. В результате происшествия были перекрыты три дорожные полосы.