Два человека вылетели через лобовое стекло в ДТП в Екатеринбурге

Авария с участием автомобилей Land Rover и KIA произошла в Екатеринбурге, сообщает ГИБДД по Свердловской области. В результате происшествия пассажиры одной из иномарок вылетели через лобовое стекло. В момент происшествия они были не пристегнуты. Информация о состоянии пассажиров на данный момент неизвестна.