На востоке Москвы загорелся автомобиль скорой помощи

"Телеканал 360": в Москве загорелся автомобиль скорой помощи
На востоке Москвы произошло возгорание автомобиля скорой помощи, сообщает «Телеканал 360» в своем Telegram-канале.
По его данным, пожар произошел на 16-й Парковой улице в районе дома 55, корпус 1. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Место происшествия расположено в районе выезда с 16-й Парковой улицы на Щелковское шоссе, вблизи от съезда на МКАД.
До этого в Екатеринбурге двух непристегнутых пассажиров выбросило из Land Rover после ДТП в центре города. Водитель британского внедорожника проехал на красный свет и столкнулся с Kia, а затем врезался в мачту городского освещения.
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