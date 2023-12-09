На востоке Москвы загорелся автомобиль скорой помощи

На востоке Москвы произошло возгорание автомобиля скорой помощи, сообщает «Телеканал 360» в своем Telegram-канале.

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По его данным, пожар произошел на 16-й Парковой улице в районе дома 55, корпус 1. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Место происшествия расположено в районе выезда с 16-й Парковой улицы на Щелковское шоссе, вблизи от съезда на МКАД.