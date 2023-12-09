Лось на дороге под Пензой спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Неподалеку от села Индерка в Пензенской области выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минлесхоз Пензенской области».

«Внезапно выбежавший на дорогу лось попал под колеса легкового автомобиля, после лось столкнулся с еще одной легковушкой. В ДТП пострадали два водителя», — отмечается в сообщении ведомства.

Авария произошла накануне вечером. На фото с места происшествия видно, что у одного из автомобилей проломлена крыша.