На Алтае грузовой состав протаранил легковушку: есть жертвы

Два человека погибли и двое пострадали в результате аварии, которая произошла на железнодорожном переезде в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

«Авария произошла на 518 километре перегона Осолодино – Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

По предварительным данным, два человека погибли, а двое получили травмы различной степени тяжести. В результате ЧП, схода подвижного состава не было, а локомотивная бригада не пострадала. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.