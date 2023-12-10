Пять человек пострадали в ДТП в Свердловской области

На автодороге Южный подъезд около города Краснотурьинск в Свердловской области произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, что 60-лений мужчина, будучи за рулем «ВАЗ», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио».

В результате ДТП пострадали пять человек. Водителя и пассажира автомобиля «ВАЗа» госпитализировали. Троим пострадавшим из «Киа Рио» врачи оказали помощь на месте, они будут долечиться дома. «По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», –сказали в краевом ГИБДД.