Трехлетний ребенок погиб в ДТП под Челябинском

Девочка погибла в ДТП в Челябинской области
В Челябинской области трехлетняя девочка погибла в ДТП.
В Челябинской области на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск водитель автомобиля Nissan, ранее лишенный прав, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем BMW.
В результате ДТП трехлетняя летняя девочка скончалась в карете скорой помощи. Водитель автомобиля Nissan получил травмы. Пострадавший госпитализирован, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.