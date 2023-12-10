Бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве

Бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский попал в массовое ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, авария произошла в ночь на воскресенье на улице Вавилова. Столкнулись три автомобиля: Kia, Mercedes-Benz и BMW X6. В последней находился банкир со своим ребенком, они и водитель Mercedes-Benz не пострадали. Водитель Kia получил легкую травму ноги.