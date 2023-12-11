Автомобиль с участниками похоронной процессии перевернулся в Дагестане

В Дагестане водитель уснул за рулем и врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что пять человек ехали в село Ихрек на похороны. Мужчина, который был за рулем, уснул. Машина выехала на обочину и врезалась в столб. После этого автомобиль перевернулся на крышу.

По данным канала, в аварии пострадали все, кто находился в машине. У пострадавших диагностировали ушибы и переломы.