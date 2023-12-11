Полиция задержала блогера, устроившего гонки на снегоходах по городу

В Красноярске блогеры устроили скоростные заезды на снегоходах по центру города. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на УМВД по Красноярскому краю.

На записи видно, как двое мужчин ездят по заснеженным улицам города на снегоходах. В полиции рассказали, что мужчины снимали ролик для своих подписчиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность одного из правонарушителей, 32-летнего мужчины. Выяснилось, что у него отсутствуют водительские права, а снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке.