В Екатеринбурге машину откинуло на остановку в результате ДТП

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль Кia Cerato из-за ДТП с машиной Opel Astra откинуло в остановочный комплекс и в забор. В результате остановка упала на машину марки Mersedes, движущуюся рядом с местом происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области.