В Москве иномарка на большой скорости врезалась в дерево
Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево в Москве. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, на Новом Арбате. По данным канала, в ДТП пострадали ещё две машины.
Пассажир и водитель Lexus получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Ferrari Portofino влетел в дерево на тротуаре на Садово-Кудринской улице в центре Москвы. Пострадали три человека, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.
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