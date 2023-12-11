В Москве иномарка на большой скорости врезалась в дерево

Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево в Москве. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, на Новом Арбате. По данным канала, в ДТП пострадали ещё две машины.

Пассажир и водитель Lexus получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы.