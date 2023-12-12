В ДТП в Москве пострадал чемпион мира по боксу Яллыев
В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash.
«Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале.
Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки.