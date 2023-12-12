В ДТП в Москве пострадал чемпион мира по боксу Яллыев

«Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале.