В Новосибирске произошло массовое ДТП на Димитровском мосту
Вечером в понедельник на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом со ссылкой на подписчиков сообщил паблик АСТ-54.
Судя по опубликованным кадрам, на переправе столкнусь два седана, кроссоверы Haval и BMW, а также ГАЗ Соболь. У некоторых автомобилей сработали подушки безопасности, у других от удара вырвало передние колёса.
В комментариях новосибирские водители высказывают мнение, что к аварии могла привести скользкая колея, образовавшаяся на середине моста вследствие недостаточно качественной очистки дорожного полотна от снега.
На месте работает экипаж ДПС. На момент подготовки материала информации от ГИБДД города по факту аварии не поступало.
Ранее BFM-Новосибирск о том, что в Новосибирске в ходе уборки дорог от снега сломались более половины грейдеров.