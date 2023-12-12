В Новосибирске произошло массовое ДТП

Вечером в понедельник на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом со ссылкой на подписчиков сообщил паблик АСТ-54.

© Вконтакте

Судя по опубликованным кадрам, на переправе столкнусь два седана, кроссоверы Haval и BMW, а также ГАЗ Соболь. У некоторых автомобилей сработали подушки безопасности, у других от удара вырвало передние колёса.

В комментариях новосибирские водители высказывают мнение, что к аварии могла привести скользкая колея, образовавшаяся на середине моста вследствие недостаточно качественной очистки дорожного полотна от снега.

На месте работает экипаж ДПС. На момент подготовки материала информации от ГИБДД города по факту аварии не поступало.