Погоня сотрудников ГИБДД за пьяной россиянкой закончилась стрельбой

В Ялте сотрудники ГИБДД остановили машину с пьяной россиянкой за рулем после восьми выстрелов по колесам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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По его данным, все произошло ночью. Полицейские заметили подозрительно передвигающийся автомобиль Chevrolet Aveo и попросили его водителя остановиться. После замечаний сотрудников неизвестный, находящийся за рулем, прибавил скорость, несколько раз пересек сплошную линию разметки и попытался скрыться. Погоню не остановил даже предупредительный выстрел в воздух, пришлось стрелять по колесам.