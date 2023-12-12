В ДТП в Крыму пострадали три человека

"По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ (автокран) при выезде со второстепенной дороги на главную дорогу, осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю УАЗ скорой медицинской помощи. <...> В автомобиле УАЗ находились три человека - водитель и два фельдшера. Они получили травмы", - говорится в сообщении.