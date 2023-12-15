В тройном ДТП в Саратове покалечилась женщина на «Весте»

Накануне, 14 декабря, на Большой Садовой в Саратове столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Авария произошла на перекрестке около дома №166. Там 67-летний мужчина за рулем «Весты» столкнулся с «ВАЗ-2114», которым управлял 22-летний водитель. После этого он врезался в «УАЗ Патриот» под управлением 57-летнего мужчины. В итоге госпитализация понадобилась 67-летней пассажирке «Весты».