В Благовещенске автомобиль протаранил здание мэрии

По данным журналистов, администрация Благовещенска в данный момент устанавливает ущерб, причиненный зданию и фонарям, которые задел водитель иномарки. Именно виновнику ДТП придется заплатить за ремонт, отметили чиновники.

Как сообщил портал Amur.life, за рулем Honda находилась 25-летняя девушка. По словам очевидцев аварии, ее машина застряла в сугробе, и водитель пыталась выехать то вперед, то назад. В процессе под педаль газа попал коврик, после чего авто резко поехало вперед, снося газонные светильники, и протаранило мэрию.