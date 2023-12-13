Владелица Maserati врезалась в стену на стоянке торгового центра

В Екатеринбурге женщина на элитном автомобиле проломила стену подземной стоянки в ТЦ «Алатырь». Об этом сообщает Telegrm-канал Ural Mash.

По данным канала, 40-летняя женщина — супруга владельца одной из компаний-застройщиков «Алатыря». Вместе пара владеет частной школой.

Отмечается, что во время парковки в автомобиле запотели окна, что помешало обзору. В результате автомобиль Maserati врезался в стену, которая от удара развалилась. Повреждения получила и машина. У нее помят капот, пострадал передний бампер. Сумма ущерба не сообщается.