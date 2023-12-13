Владелица Maserati врезалась в стену на стоянке торгового центра
В Екатеринбурге женщина на элитном автомобиле проломила стену подземной стоянки в ТЦ «Алатырь». Об этом сообщает Telegrm-канал Ural Mash.
По данным канала, 40-летняя женщина — супруга владельца одной из компаний-застройщиков «Алатыря». Вместе пара владеет частной школой.
Отмечается, что во время парковки в автомобиле запотели окна, что помешало обзору. В результате автомобиль Maserati врезался в стену, которая от удара развалилась. Повреждения получила и машина. У нее помят капот, пострадал передний бампер. Сумма ущерба не сообщается.
До этого стало известно, что в Благовещенске автомобиль Honda Fit врезался в здание городской мэрии. За рулем Honda находилась 25-летняя девушка. По словам очевидцев аварии, ее машина застряла в сугробе, и водитель пыталась выехать то вперед, то назад. В процессе под педаль газа попал коврик, после чего авто резко поехало вперед, снося газонные светильники, и протаранило мэрию.