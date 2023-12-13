Автобус с костромскими учителями попал в ДТП на пути в Москву
На границе Ярославской и Владимирской областей в ДТП попал автобус с учителями из Костромской области, ехавшими в Москву на закрытие Года педагога и наставника, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Отмечается, что автобус, на котором ехали учителя, был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками. Они направлялись в Москву на закрытие Года педагога и наставника, однако на границе Ярославской и Владимирской областей транспортное средство попало в ДТП, врезавшись в стоящую фуру.
«Водитель погиб. 22 учителя пострадали, их доставили в больницу», — говорится в тексте.
Еще шесть педагогов своим ходом добрались до травмпункта в Сергиев-Посаде.
Также указывается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать учителям всю необходимую помощь. По его просьбе к месту аварии направили два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС для сопровождения.