Автобус с костромскими учителями попал в ДТП на пути в Москву

На границе Ярославской и Владимирской областей в ДТП попал автобус с учителями из Костромской области, ехавшими в Москву на закрытие Года педагога и наставника, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что автобус, на котором ехали учителя, был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками. Они направлялись в Москву на закрытие Года педагога и наставника, однако на границе Ярославской и Владимирской областей транспортное средство попало в ДТП, врезавшись в стоящую фуру.

«Водитель погиб. 22 учителя пострадали, их доставили в больницу», — говорится в тексте.

Еще шесть педагогов своим ходом добрались до травмпункта в Сергиев-Посаде.