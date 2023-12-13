МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Щелково, в котором пострадали дети

По факту ДТП в подмосковном городе Щелково, в результате которого пострадали двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 13 декабря.

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По ее словам, действия одного из участников аварии квалифицировали по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».