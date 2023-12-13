МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Щелково, в котором пострадали дети
По факту ДТП в подмосковном городе Щелково, в результате которого пострадали двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 13 декабря.
По ее словам, действия одного из участников аварии квалифицировали по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
ДТП, о котором идет речь, произошло в 7:20 утра на 70-ом километре дороги А-107 ММК. Легковой автомобиль выехал на главную дорогу, где столкнулся с грузовиком. В результате пострадали трехлетняя девочка и семилетний мальчик, их госпитализировали.