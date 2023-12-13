В Челябинской области грузовой автомобиль загорелся на трассе
Движение временно перекрыто на 1 741-м км автодороги Москва - Челябинск в Челябинской области из-за возгорания грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
"На 1 741-м км автодороги Москва - Челябинск движение временно перекрыто. На проезжей части горит грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
В управлении также отметили что сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение и оказывают помощь водителю автомобиля.