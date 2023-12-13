Под Курском два человека погибли в столкновении с КамАЗом

Курская полиция выясняет подробности ДТП, в котором погибли два человека.

Под Курском два человека погибли в столкновении с КамАЗом
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Столкновение "Нивы" с КамАЗом произошло в 17:30 на седьмом километре автодороги Рыльск - Коренево - Суджа. Ехавший в Рыльск грузовик с манипулятором врезался в шедший навстречу ВАЗ-21213.

"В результате аварии 47-летний водитель легкового автомобиля и его 49-летний пассажир погибли на месте ДТП", - сообщили в курском управлении ГИБДД.

49-летний водитель КамАЗа не пострадал. Его машина отделалась разбитым лобовым стеклом, царапинами на кабине и оторванным бампером. "Нива" превратилась в ком смятого металла.