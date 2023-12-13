Под Курском два человека погибли в столкновении с КамАЗом

Курская полиция выясняет подробности ДТП, в котором погибли два человека.

Столкновение "Нивы" с КамАЗом произошло в 17:30 на седьмом километре автодороги Рыльск - Коренево - Суджа. Ехавший в Рыльск грузовик с манипулятором врезался в шедший навстречу ВАЗ-21213.