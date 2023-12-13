В ХМАО силовики проводят проверку смертельного ДТП

«Сегодня около 14:50 на 68 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“, по предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.