В российском регионе перевернулся микроавтобус со школьниками

В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

В салоне транспортного средства, которое следовало по маршруту Рыздвяный — Казинка, находились девять детей в возрасте от 14 до 16 лет, их сопровождали двое взрослых. Подростки ехали на спортивные соревнования, никто не пострадал.

Предварительно, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После аварии правоохранители начали проверку.