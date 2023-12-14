В Новосибирской области водитель ВАЗ сбил насмерть двух автомобилистов.

Трагедия произошла минувшей ночью в Коченевском районе.

– Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ Луидор, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны поселка Коченево в сторону Северного обхода и совершил наезд на стоящую после ДТП Тойоту Королла Филдер и двух мужчин, находившихся возле нее, – сообщили в ГИБДД по Коченевскому району.

Один из пострадавших от удара скончался на месте. Еще один мужчина умер спустя несколько часов в больнице. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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