В российском регионе перевернулся микроавтобус со школьниками

«Сегодня, 14 декабря около 5:30 утра на автодороге «Рыздвяный - Казинка» водитель микроавтобуса Ford Transit выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок», — говорится в сообщении. Газета.Ru