В российском регионе перевернулся микроавтобус со школьниками
В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники, сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале. Lenta.ru
«Сегодня, 14 декабря около 5:30 утра на автодороге «Рыздвяный - Казинка» водитель микроавтобуса Ford Transit выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок», — говорится в сообщении. Газета.Ru
Как сообщил глава округа Владимир Форостянов, никто не пострадал, всех детей осмотрели и доставили домой. Российская газета
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