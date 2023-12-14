Крупное ДТП с участием электромобиля произошло в Москве

В Москве произошло крупное ДТП с участием электромобиля марки Voyah Free. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на Дмитровском шоссе на парковке «Мираторга». По данным Telegram-канала, водитель электромобиля протаранил семь припаркованных около магазина машин.

Согласно информации очевидцев, мужчина, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах, предоставленных Mash, можно увидеть, что его шатает во время беседы с правоохранителями.

По предварительным данным, водителя электромобиля госпитализировали в больницу.