Крупное ДТП с участием электромобиля произошло в Москве
В Москве произошло крупное ДТП с участием электромобиля марки Voyah Free. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авария произошла на Дмитровском шоссе на парковке «Мираторга». По данным Telegram-канала, водитель электромобиля протаранил семь припаркованных около магазина машин.
Согласно информации очевидцев, мужчина, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах, предоставленных Mash, можно увидеть, что его шатает во время беседы с правоохранителями.
По предварительным данным, водителя электромобиля госпитализировали в больницу.
Известно, что купленной Voyah Free всего два месяца, но за это время ее владелец успел заработать больше 50 штрафов на сумму в 37 тысяч рублей.
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