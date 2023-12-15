Под Новосибирском из перевернувшегося бензовоза на трассу разлилось 25 тонн дизтоплива
В Коченевском районе Новосибирской области накануне вечером произошла чрезвычайная ситуация: на трассе опрокинулся бензовоз, из поврежденной цистерны вылилось топливо.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в 17.55 14 декабря на автодороге Иртыш-Новомихайловка, последствия устраняют до сих пор. Ночью территорию охраняли пожарные - движение по участку дороги при этом не прекращалось. Спасатели обесточили автомобиль и убедились, что угрозы пожара нет.
Утром был организован подъем автомобиля автокраном, очистка загрязнения на площади 200 квадратных метров: из 32 тонн дизельного топлива, которое перевозил бензовоз, вылилось 24,5 тонны.