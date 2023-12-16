В Забайкалье грузовик с людьми попал в ДТП

В Забайкалье один человек погиб и несколько пострадали в результате ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший в кузове людей, слетел с трассы и перевернулся.

«В ночное время 16 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 22 километрах от поселка Новая Чара. Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В автомобиле, по предварительным данным, находилось 27 человек», - сообщает новость региональное управление МВД РФ.

Погибший – пассажир 1979 года рождения. Травмы получили семь человек, они доставлены в больницу.