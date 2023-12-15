Огромная пробка образовалась утром на трассе М4 «Дон»

10-километровая пробка образовалась утром на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы из-за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидца, ДТП произошло около города Ефремова Тульской области. В аварии приняли участие по меньшей мере пять автомобилей, в том числе фура — она развернулась и перегородила проезжую часть.

Из-за происшествия десятки автомобилей оказались в пробке, которая растянулась на 10 километров. Люди простояли в ней несколько часов. Среди пассажиров были семьи с детьми, а ситуация усугублялась сильной метелью и морозом до -6 градусов.

О пострадавших в происшествии информации нет. Подробности инцидента выясняются.