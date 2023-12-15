Киоск для продажи мороженого застрял под мостом во Владивостоке, когда его перевозили на грузовике на новое место. Об этом сообщает Telegram-канал News.VL.

На кадрах с места происшествия видно, что большегрузный автомобиль с установленным на нем павильоном пытался проехать под путепроводом, но груз задел протянутые под ним провода. Произошло замыкание, возникла яркая вспышка от электрической дуги. О пострадавших не сообщается.

Павильон, ранее незаконно установленный на площади «Столетие», пытались перевезти на новое место у кинотеатра «Нептун». Утверждается, что на перевозку негабаритного груза были получены все необходимые согласования от властей.