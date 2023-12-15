При столкновении поездов в метро Пекина пострадали более 500 человек

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Более 500 пассажиров пострадали в четверг из-за столкновения составов пекинского метро, при этом никто не погиб, сообщило транспортное управление китайской столицы.

В общей сложности 515 человек были отправлены в медицинские учреждения для обследования, говорится в сообщении на сайте ведомства, у 102 были обнаружены переломы.

Как ранее сообщалось на странице ведомства в социальной сети "Вэйбо", ЧП произошло в 18:57 по пекинскому времени (13:57 мск) на надземном участке между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" (северо-западная ветка "Чанпин"). Предварительное расследование показало, что обледенение путей в результате снегопада привело к экстренному торможению и остановке впереди идущего поезда. Следовавший за ним состав не смог своевременно затормозить, что привело к столкновению.