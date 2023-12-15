В Закарпатской области депутат взорвал гранаты прямо во время сессии
В Закарпатской области Украины депутат взорвал гранаты прямо во время сессии сельсовета. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции.
"Сегодня в 11:37 поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, один человек и сам подрывник погибли, еще 11 - получили ранения.
Что стало причиной такого поступка - не уточняется.
В полиции добавили, что на месте сейчас работают все профильные службы, взрывотехники и криминалисты.