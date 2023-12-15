Взорвавшим гранаты в сельсовете в Закарпатье оказался депутат партии Зеленского

Взорвавшим гранаты на заседании сельского совета в селе Керецки Закарпатской области оказался депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание «Общественное» («Суспільне») в Telegram.

«Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сессии Керецковской общины, представитель "Слуги народа" Сергей Батрин», — говорится в публикации.

Национальная полиция Украины Служба безопасности Украины (СБУ) также будет принимать участие в расследовании инцидента. Ведомство расследует подрыв гранат по статье «Террористический акт» УК Украины.